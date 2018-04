VIDEO Berchem Sport degradeert na match vol emoties

In het zaalvoetbal begonnen ze vrijdag aan de play-offs. FT Antwerpen moest eerst de wei in tegen Noorderwijk. En in de Kempen weet u dat dat vaak letterlijk de wei in is. Wie twee keer aan het langste eind trekt, mag naar de halve finales. FT Antwerpen was duidelijk favoriet in deze confrontatie, maar dat is natuurlijk niet altijd een garantie op succes.