Sport VIDEO Berchem Sport heeft zijn nieuwe trainer beet

In het voetbal heeft Berchem Geert Emmerechts aangesteld als nieuwe trainer. De club van het Rooi moest op zoek naar een nieuwe coach, nadat kampioenenmaker Jonas De Roeck vorige week naar eersteklasser Sint-Truiden verkaste. Als hoofdtrainer heeft Geert Emmerechts weinig of geen ervaring, maar als assistent was hij wel jaren aan de slag bij Anderlecht