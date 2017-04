Sport VIDEO Berchem Sport "Honger naar de titel is zeer groot"

Het Antwerpse voetbal lijkt op weg naar een absoluut historisch seizoen. Want de kans is groot dat de drie grootste traditieclubs van 't stad alle drie kampioen worden dit jaar, elk in hun eigen reeks. En dat zou ongezien zijn. Antwerp is al kampioen in 1B. Beerschot Wilrijk is op weg naar de titel in de eerste amateurliga. En in de tweede amateurliga lijkt ook voor Berchem de titel in zicht na het afgelopen weekend.