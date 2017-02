Rupel Boom nam het gisteravond op tegen Duffel. Normaal voetballen de Steenbakkers altijd op zondag in het Gemeentelijk Parkstadion, maar voor een keer speelden ze dus op zaterdagavond.En dat ze dat niet gewend zijn in Boom, is duidelijk gebleken. De verlichting viel er namelijk uit. In één van de lichtmasten begaven de lampen het één voor één. Er was een brand in een elektriciteits-kast. De brandweer bluste het vuur en plaatste ook nog enkele lampen, maar de scheidsrechter vond toch dat er te weinig licht was. Hij besloot daarom de wedstrijd bij de rust te staken. Jammer voor Rupel Boom, want het leidde halfweg met 3-0. De voetbalbond moet nu beslissen wat er nu met deze wedstrijd moet gebeuren. Foto Frix Frox Productions