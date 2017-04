Nieuws VIDEO Berendrecht heeft na 17 jaar opnieuw een keizer

Vincent Koch uit Berendrecht is de 70ste keizer van het ganzenrijden. Gisteren slaagde hij erin om in Hoevenen de kop van de gans te trekken. Daarmee haalt de Berendrechtse ganzenrijdersvereniging de Nieuwe Gans voor het eerst in 17 jaar nog eens een keizerstitel. Na een lange feestnacht blikte Vincent vandaag met vrienden en familie terug op zijn prestatie....Met een dubbel gevoel want eerder deze maand overleed zijn grootvader Staf, ook een bekend ganzenrijder