Mobiliteit en Verkeer VIDEO Bermparkeren in Brasschaat nog steeds onduidelijk

De soap over berm-parkeren in Brasschaat is nog niet ten einde. Het gemeentebestuur heeft nog altijd geen duidelijke richtlijnen opgesteld voor het parkeren in de straten. En daar zitten de Brasschatenaren al lang op te wachten.De gemeente voerde aanvankelijk een verbod in op bermparkeren. Om de groene bermen te beschermen. Maar beboete chauffeurs trokken daartegen naar de rechtbank en kregen gelijk.