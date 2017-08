VIDEO Beschermheilige van gewonde vogels in de haven

Alsmaar meer vogels raken in de problemen in de haven. Meer verkeer, hoogspanningskabels, en het groeiende gebied van de haven, het zijn allemaal vijanden van de vogels. En vooral roofvogels lijken er last van te hebben, want de vogelbescherming moet er dubbel zoveel verzorgen als vorige jaren. Één van de mensen die de roofvogels verzorgt is Denise, en de haven besliste om haar in de bloemetjes te zetten en uit te roepen tot Havenheldin.