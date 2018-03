De federale regering keurde vandaag een nieuw afbouwplan van opvangplaatsen voor asielzoekers goed. Vandaag bestaat het opvangnetwerk uit 23.815 opvangplaatsen. Dat moet tegen volgend jaar teruggebracht zijn tot 16.629 opvangplaatsen, waarvan 10.044 collectieve plaatsen en 6.585 individuele. Met dit plan keert het netwerk terug naar het normale niveau van vóór de opvangcrisis. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA): “De asielinstroom is stabiel op een laag niveau, wat ruimte geeft om verder in te krimpen en kosten te besparen. Individuele opvang stellen we enkel nog ter beschikking voor asielzoekers met een hoge kans op erkenning en voor kwetsbare profielen.” Dit jaar al moeten 2.854 collectieve plaatsen en 3.600 individuele plaatsen gesloten worden. Welke centra er dicht gaan, is nog niet duidelijk, aldus Francken. "Welke centra er toe gaan wordt in de eerstkomende dagen bepaald. Wat betreft de individuele opvangplaatsen georganiseerd door de gemeentelijke OCMW’s (lokale opvanginitiatieven (LOI)), gaan we uit van vrijwillige afbouw. Slechts indien we via spontane sluitingen niet aan het streefcijfer van 3.600 raken, gaan we vanuit het federale niveau zelf bepalen welke LOI’s sluiten." Foto Belga