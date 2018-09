VIDEO Bestuurder na wilde achtervolging klemgereden op E19

Op de E19 in Brecht heeft de Nederlandse politie na een waanzinnige achtervolging over de landsgrenzen heen een auto klemgereden.

En dat gebeurde na een achtervolging die al in Rotterdam begon, toen twee inzittenden niet stopten bij een politiecontrole. Meteen zette de politie de achtervolging in met tientallen voertuigen. Tijdens de achtervolging waarbij snelheden van meer dan tweehonderd kilometer per uur gehaald werden, kon de auto met de hulp van de Belgische politie klem gereden worden in Brecht. Vier Nederlandse politievoertuigen raakten zwaar beschadigd. Het ongeval veroorzaakte heel wat file voor wie vanuit Nederland naar Antwerpen reed. Ook in de tegenovergestelde richting was er een kijkfile. De twee inzitten zijn gearresteerd en hun auto is in beslag genomen. De federale politie onderzoekt nu waarom ze de vlucht namen.