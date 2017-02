Nieuws VIDEO Betaalbare sociale woningen op het Eilandje

embed

Woonhaven Antwerpen gaat 93 gloednieuwe sociale woningen verkopen. En die komen niet in probleem-wijken maar wel in zeg maar de duurdere wijken van de stad. Zoals de wijk Eksterlaer in Deurne, Groen Zuid in Hoboken en het Eilandje in Antwerpen. En dus kan je voor een redelijke prijs op een toplocatie gaan wonen. Dat geldt wel enkel voor mensen met een kleiner inkomen.