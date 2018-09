Aan de Kapelstraat in Hoboken brak gisteren brand uit in een eengezinswoning met drie verdiepingen. De brandweer pikte een van de bewoners met een ladderwagen op van het dak. Nog een tweede betrokkene werd onwel nadat ze het pand verlaten had. De twee personen, een jongen van 15 jaar en een vrouw van 39 jaar, werden met ademhalingsmoeilijkheden overgebracht naar het ziekenhuis. Geen van hen was er erg aan toe. De brandweer had een poos nodig om na te blussen. De schade was aanzienlijk. Het pand is onbewoonbaar. De slachtoffers vonden onderdak bij familie.