Amper 3 jaar kunnen zeilen, en volgende maand de Stille Oceaan oversteken. Dat is het wilde plan van de Antwerpse Marie. Ze schreef zich in voor de Clipper Round The World Race, en samen met 21 andere amateur-zeilers vertrekt ze volgende maand. Via haar website zamelt Marie met haar tocht ook geld in voor Give Kids The World Village, een vakantieresort waar ernstig zieke kinderen een laatste vakantie kunnen beleven. Marie's blog: www.clipperlady.org