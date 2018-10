VIDEO Bewoners Edinsonwijk voelen zich niet meer veilig

Bewoners van de Edisonwijk in Ekeren zijn de onveilige verkeerssituatie in hun buurt beu. Steeds meer automobilisten proberen de files aan de Leugenberg te ontwijken door hun woonstraat in te rijden, en er dan terug te draaien. Daar dient die weg niet voor, zo stellen de bewoners. De kinderen durven er niet meer buiten spelen. Een groep verontruste ouders is nu een petitie opgestart, in de hoop dat er iets verandert.