Nieuws VIDEO Bewoners van Linkeroever: "Wij zitten op een eiland"

De impact van de knip is onder andere groot voor wie de stad in wil via de Waaslandtunnel op Linkeroever. Frustrerend voor de bewoners daar. Want zij kunnen maar moeilijk weg met de auto of bezoek ontvangen. En op de bus is het lang wachten. Ze voelen zich dan ook geïsoleerd op Linkeroever.