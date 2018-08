De vrouw die vorige week met zuur werd aangevallen op het Sint-Jansplein verkeert nog altijd in levensgevaar. Haar familie hoopt dat ze het haalt. Dat vertelde de advocaat van het slachtoffer ons vanmiddag in het justitiepaleis. De verdachte van de aanval verscheen daar vanmiddag voor de raadkamer, die besliste de man nog langer in de cel te houden.