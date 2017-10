Nieuws VIDEO Bijna 5000 supporters naar Kinepolis voor documentaire over Antwerp fc

embed

Gisteravond ging in Kinepolis Antwerpen Take Us Home in première, dat is de documentaire van Antwerpfan Luk Wyns over het ongelooflijke kampioenenjaar van The Great Old. En dat de film op grote belangstelling kon rekenen is een understatement, zo'n 4.500 Reds zetten gisteren de cinema volledig op stelten.