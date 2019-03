De Antwerpse politie heeft een bijzondere nieuwe aanwinst. De labrador Billy, die explosieven kan opsporen midden in een massa mensen. De hond is voorlopig uniek voor de politie in ons land, en zal worden ingezet bij grote evenementen en op drukke straten in de stad. Vanochtend gaven Billy en zijn begeleider een eerste demonstratie aan de pers.