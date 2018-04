VIDEO Bio-ingenieurs ontwikkelden een nieuwe meststof uit bacteriën

Voor een echte rashond zijn mensen tegenwoordig bereid tot 3000 euro te betalen. De laatste jaren is dat bedrag spectaculair toegenomen, onder andere door de sociale media. En wie een rashond met stamboom wil, die betaalt veel meer. Volgens Minister voor Dieren-welzijn Ben Weyts gaan we best naar onze dieren-asielen als we een hond willen aanschaffen. Want daar komen de laatste tijd meer en meer rashonden binnen.