Bisschop Bonny trekt op zijn eentje door oorlogsgebied in Syrië

Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, heeft vorige maand een week lang door Syrië gereisd in een taxi. De bisschop is helemaal alleen en in alle stilte Aleppo, Homs en Damascus gaan verkennen. Syrië was geen onbekend land voor hem, maar voor Bonny was het wel de allereerste keer dat hij in een oorlogsgebied verbleef. Hij is erg onder de indruk teruggekeerd naar België