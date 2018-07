VIDEO Bizarre race 'Jurrasic Rover neemt het op tegen Batman, Robin en The Joker'

De Budapest rally, is niet zo maar een race naar Boedapest met oude wagens, maar ook een heus verkleedfeest. Deelnemers moeten volledig in Hollywoodstijl vanuit Brussel vertrekken. Tijdens de reis krijgen ze de gekste opdrachten, één ervan is de aandacht van de media trekken. Deelnemers Liesbet Theys en Wouter Maes uit onze regio, zijn daar met een dinosauruspak en batmankostuum, alvast in geslaagd.