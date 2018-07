De droogtecommissie is vandaag samengekomen, om de huidige maatregelen voor de extreme warmte en droogte, te bespreken. Water verspillen, het is sinds dinsdag bij politiebesluit verboden. Wie zijn auto wast, of de stoep kuist riskeert een boete tot 200 euro. Toch zijn er heel wat onduidelijkheden en vragen, daarom is de commissie samengekomen.