Er is ophef over het opschuiven van de start- en landingsbaan aan de luchthaven in Deurne. Die moet verplaatst worden tot op het dak van de tunnel onder Krijgsbaan, omdat de Europese richtlijnen verstrengd zijn. Ook al gaat het om slechts 15 meter: buurgemeente Borsbeek ziet dat niet zitten. Borsbeek eist dat de afspraken die in 2006 al werden gemaakt, worden nageleefd.