De stad Antwerpen opende vandaag twee nieuwe buurtfietsenstallingen. Een in de Bervoetstraat in het centrum en een in de Vliegenstraat in Antwerpen-Noord. De twee fietsenstallingen zijn samen goed voor zo'n 70 overdekte standplaatsen. Die kunnen gehuurd worden aan 5 euro 45 cent per maand. In Antwerpen zijn er momenteel 15 buurtfietsenstallingen, met in totaal plaats voor 645 fietsen. Daarvan is 80 procent verhuurd. De stad Antwerpen doet ook een oproep: wie tips heeft voor een geschikte locatie voor een fietsstalling, mag die doorgeven aan het team buurtparkeren.