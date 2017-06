Justitie VIDEO Boechoutse broodfokkers staan terecht voor gesjoemel met puppy's

De zaakvoerders van Puppy House, een hondenspeciaalzaak uit Boechout, moeten vandaag voor de rechtbank verschijnen. Dat is de eerste keer dat een invoerder van puppy's voor de rechtbank moet verschijnen. Ze zouden gefraudeerd hebben met te jonge en zelfs zieke puppy's uit Oost-Europa. 10 gedupeerden, die een zieke puppy kochten, stellen zich burgerlijke partij. Want veel van de dieren werden kort na aankoop ziek of stierven zelfs.