Boeckenberg is de nieuwe zaalkampioen korfbal

Boeckenberg of AKC/Luma, de twee ploegen uit Deurne mochten gisterenavond strijden om de titel in het zaalkorfbal. Op papier was AKC de favoriet. Zij zijn de regerende kampioen en eindigde voor Boeckenberg in de reguliere competitie. Maar met Boeckenberg ben je nooit klaar. De panthers wilde maar al te graag hun 9e titel in 12 jaar veroveren.