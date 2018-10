Als de zeespiegel door de klimaatverandering blijft stijgen moet de mensheid migreren naar het hooggebergte. Dat is het uitgangspunt van een bijzondere fototentoonstelling met werk van Carl De Keyzer. "Higher Ground" heet de expo die te zien is in het Red Star Line museum. De Keyzer trok er voor naar de Alpen en de Pyreneeën. Met de beelden die hij daar maakte wil hij de toeschouwers doen nadenken over de verregaande gevolgen van de klimaatverandering.