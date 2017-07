De brug van den Azijn is afgesloten. Sinds deze ochtend. Op de brug aan het sportpaleis zorgde dat al meteen voor nog meer files. De brug van den Azijn verbindt Merksem met Deurne. Maar de komende 9 maanden wordt er gewerkt aan de brug. En mag niemand erover. Automobilisten moeten nu het Albertkanaal oversteken in Schoten of aan het Sportpaleis.