Morgen is het weer een feestdag in Schoten, want dan er staat alles in het teken van de Scheldeprijs. De start van de Scheldeprijs bevond zich vorig jaar uitzonderlijk in Mol voor het afscheid van Tom Boonen, maar normaal gezien starten de renners in Antwerpen. Dit jaar werd het parcours echter omgegooid en vertrekt het peloton in het Nederlandse Terneuzen.