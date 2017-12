Sport VIDEO Bokser Yves Ngabu "Ik had dit nooit durven dromen"

Het Antwerps boksgala komt er weer aan over een goede maand in de Arenahal in Deurne. De hoofdkamp wordt een Europees titelgevecht tussen 2 Belgen. Geoffrey Battelo en Yves Ngabu. Die laatste is zowat het nieuwe paradepaardje van de Antwerp Boxing Academy van Renald De Vulder.