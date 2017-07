Het is aftellen geblazen voor de Antwerp-supporters. Want nu vrijdag maakt Antwerp eindelijk terug zijn rentree in de eerste klasse van het Belgische voetbal. En het is meteen een binnenkomer langs de grote poort. Want Antwerp ontvangt vrijdag landskampioen Anderlecht. De laatste keer dat Antwerp thuis kon winnen van Anderlecht, dat is exact 15 jaar geleden. 2-1 werd het met een heldenrol weggelegd voor Patrick Goots.