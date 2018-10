3 Jeugd Olympische medailles. Dat is de indrukwekkende oogst van de Topsportschool in Wilrijk. Afgelopen maand trokken 3 van hun leerlingen naar de jeugdversie van de Olympische Spelen in Buenos Aires. Badr in het taekwondo, Sam ging basketballen en Julien is een badmintonspeler. En alle 3 kwamen ze zowaar terug met een medaille. Vandaag zette de Topsportschool haar Olympiërs in de bloemetjes.