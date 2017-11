Tommy Depret, beter bekend als de Unbreakable gaat met pensioen, althans als professionele MMA-vechter. Hij wordt binnenkort 39 en heeft steeds meer last van blessures. Toen de vechter in 2007 zijn vrouw verloor, en alleen achterbleef met drie kinderen, was sport het enige dat hem erbovenop kon helpen. Depret is ook één van de grondleggers van de gevechtsport in België en geeft nu met veel plezier de fakkel door aan jong talent.