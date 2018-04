Op 22 april zullen zo'n 40.000 lopers weer deelnemen aan de Antwerp 10 miles en marathon. De organisatoren zijn er dit jaar in geslaagd om uit elke Vlaamse gemeente en deelnemer aan de start te krijgen. Er zijn ook opvallend veel inschrijvingen voor de marathon, ruim 3000 deelnemers kiezen voor de 42 kilometer en daarmee wordt het de grootste marathon in België. Voor wie zelf niet meeloopt maar familie of vrienden wil aanmoedigen is er dit jaar ook een nieuwigheid. Supporters kunnen een foto met gepersonaliseerde aanmoedigen via de website uploaden en op een groot scherm laten verschijnen, als hún loper passeert.