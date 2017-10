Een Plopsa-zwembad in het Antwerpse is nog niet helemaal van de baan. Dat zegt de CEO van Plopsa, Steve Van den Kerkhof. Verschillende burgemeesters zouden hem al gecontacteerd hebben, omdat ze een Plopsaqua in hun gemeente willen. Plopsa is teleurgesteld dat het zwemparadijs in Deurne niet mogen bouwen, maar heeft nog altijd interesse in de Antwerpse regio.