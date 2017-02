Media en Cultuur VIDEO Boodschap van Donald Trump gaat viraal : "America First Antwerp better

Een videoboodschap in naam van de stad Antwerpen aan president Donald Trump gaat momenteel viraal. America First, Antwerp Better zit volledig in de lijn van eerdere filmpjes aan het adres van Trump. Maar dit keer dus doorspekt met Antwerpse humor. De video is het werk van het Beleg van Antwerpen, een satirische nieuwssite.