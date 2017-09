Nieuws VIDEO "Borgerhout is niet de Bronx"

De Antwerpse politie stuurt geen versterkte patrouilles naar wijken waar agenten de afgelopen weken te maken kregen met agressie. Zondagmiddag moesten twee politie-inspecteurs alweer klappen incasseren. Deze keer bij een interventie aan het Jan De Laetplein in Borgerhout. Het is in die buurt het vijfde geval van geweld tegen agenten in twee maanden tijd.