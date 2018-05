Met wat geluk kan u deze zomer nog over het vernieuwde Operaplein wandelen. Daar waar nu de knip van de Leien is, aan de Meir. Dat wil niet zeggen dat de werf daar dan verdwijnt. Want ondergronds is er nog bijzonder veel werk. En dat zal dus nog lang duren. Maar het plein zelf, bovengronds,dat wordt nu dus volledig afgewerkt.