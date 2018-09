Een zware bedrijfsbrand heeft vanmorgen een deel van de edelmetaal-raffinage van Umicore in de as gelegd. De brandweer is nog steeds volop bezig met de brand onder controle te krijgen, dat blijkt moeilijker dan gedacht. Op het moment van de brand waren er een twintigtal arbeiders aan het werk op de site. Iedereen is tijdig geëvacueerd.