Een brand heeft vanmiddag een groot deel van het natuurgebied Groot Schietveld in Brecht verwoest. Het gaat om een oppervlakte van wel 60 voetbalvelden groot. Meer dan honderd brandweerlieden konden voorkomen dat een aanpalende bosstrook mee in de vlammen op ging. Mogelijk is de brand ontstaan bij een schietoefening op het militair domein.