VIDEO Vier appartementen onbewoonbaar na brand in Oranjestraat

In de Amanduswijk in Antwerpen-Noord heeft vanmorgen een uitslaande brand gewoed in een appartementsgebouw in de Oranjestraat. Dat zegt de brandweer zone Antwerpen. De aanwezige bewoners konden het pand tijdig verlaten en er vielen geen gewonden, maar de vier appartementen in het gebouw zijn allemaal onbewoonbaar verklaard door brand-, rook- of waterschade. Er wordt opvang gezocht voor de bewoners. Wat de brand heeft veroorzaakt, is niet meteen duidelijk.





Beelden: M. Gykiere