Een zware brand heeft vannacht de loods van een drankenhandel in de Gelmelenstraat in Schoten in de as gelegd. De brandweer was snel ter plaatse, maar toen woedde de brand al hevig. Zes huizen in de buurt werden ontruimd, zo'n 20 mensen werden geëvacueerd naar het bekende café Den Trol even verderop. Ook drie auto's gingen mee in de vlammen op. De loods is helemaal uitgebrand.