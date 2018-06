Een hevige brand heeft vanochtend saunacomplex De Clou in Ekeren haast helemaal in de as gelegd. Vijf bewoners van aanpalende studio's konden tijdig worden geëvacueerd, dankzij een alerte fietser die vanmorgen het vuur opmerkte. Er is erg veel schade. De brandweer is nog altijd aan het nablussen. Buurtbewoners moesten een tijd lang ramen en deuren gesloten houden.