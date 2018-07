Senioren moeten in Antwerpen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, ook als ze hulpbehoevend worden. Daarom bouwt het Zorgbedrijf volop nieuwe service - flats en woonzorgcentra, in zowat alle districten van de stad. De huidige gebouwen worden ook onder handen genomen en gemoderniseerd. Door de vergrijzing van onze bevolking is dat nodig.