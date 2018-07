VIDEO Brandweer krijgt drie keer meer oproepen voor wespennesten

Wie goed tegen deze extreme temperaturen kan zijn de wespen. Ze zijn in enorme aantallen aanwezig tot ergernis van vele bewoners. Bij de brandweer van Antwerpen hebben ze momenteel meer dan duizend aanvragen gehad in de maand juli en dat is zo'n drie keer meer dan normaal. Tot zonsondergang is de brandweer dan ook in de weer om de wespennesten te bestrijden. Wij trokken vanmiddag samen met de brandweer mee op pad in Wilrijk.