De nieuwe miss België Angelina Flor Pua is geboren en getogen in Antwerpen. Desondanks zorgde haar afkomst voor haatdragende reacties op de sociale media. Angelina's ouders zijn afkomstig van de Filipijnen en daarom zou de nieuwe Miss België volgens sommigen niet Belgisch genoeg zijn. Angelina zelf is erg gekwetst door de reacties, maar ze voelt zich toch vooral gesteund door de vele positieve commentaren op haar verkiezing.