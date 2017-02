VIDEO 'Brasschaat-haar' nieuwe trend in kapperswereld

De politie van Antwerpen deelt haar expertise over het eigen wervingsbeleid met andere korpsen. Sinds vorig jaar rekruteert en leidt het Antwerpse korps zelf inspecteurs op. Het is een pilootproject in Vlaanderen. Maar andere korpsen kunnen dat voorbeeld volgen. De Antwerpse korpschef, Serge Muyters, gaf vanmorgen in de commissie binnenlandse zaken meer uitleg over de Antwerpse aanpak.