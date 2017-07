Een icoon van onze stad, Radio Minerva, vierde vandaag haar 35ste verjaardag. Het radiostation aan het strand van Sint-Anneke hangt al sinds 1982 in de ether en bereikt tienduizenden sinjoren per dag. En dat van hier tot in Benidorm. Om die verjaardag te vieren, mochten 12 bekende Antwerpenaren zich vandaag achter de microfoon installeren in de chalet van Radio Minerva .