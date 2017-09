Nieuws VIDEO Brasschatenaar doodgeschoten in auto in Nederland

In Nederland, in Spijkenisse, is gisteravond een man van 55 uit Brasschaat doodgeschoten. Hij werd onder vuur genomen in z'n auto. De politie tast in het duister over wat het slachtoffer daar deed en waarom hij om het leven is gebracht. Ook voor de familie en vrienden van de man uit Brasschaat is dit één groot vraagteken.