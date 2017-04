Het gaat niet goed met Topvolley Antwerpen. De Vikings hebben dringend een stevige financiële injectie nodig of er zal volgend jaar in de Deurnese Arenahal geen eersteklassevolleybal meer te zien zijn. Gisterenavond stond voor Antwerpen de, misschien wel, laatste match ooit op het programma. De tegenstander, die kon niet mooier zijn: landskampioen Roeselare kwam over de vloer.