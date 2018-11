Het Mariadomein in Brasschaat heeft de erfgoedprijs van de provincie Antwerpen gewonnen. De afgelopen jaren werd het park rond de Lourdesgrot grondig gerestaureerd en omgevormd tot een ontmoetingsplek voor de buurt. De volledige renovatie van het domein zal nog wat tijd in beslag nemen, maar het parkje is nu al een oase van rust, met een uniek religieus patrimonium en een paar moderne snufjes.